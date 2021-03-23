إسرائيل تنشر بالخطأ خريطة لقواعدها السرية

في واقعة أثارت الصحف الإسرائيلية، قام الجيش الإسرائيلي، عن طريق الخطأ، اليوم الثلاثاء، بنشر خريطة تتضمن أماكن لبعض مواقعه السرية وقواعده العسكرية.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الجيش الإسرائيلي نشر عن طريق الخطأ خريطة جديدة، ربما لم تنشر من قبل، للقواعد العسكرية ومواقعها، بما فيها القواعد العسكرية السرية.

وأضافت أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي نشرت تلك الخريطة بهدف الإشارة إلى أماكن تجمعات اختبارات فيروس كورونا المستجد للجنود.

وقد ظهرت العديد من المواقع والقواعد العسكرية السرية التابعة للقوات الجوية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وعلق المتحدث العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، أن المسؤولين عن الصحيفة العبرية تقدموا بطلب للجيش الإسرائيلي، لأجل استبدال الخريطة.