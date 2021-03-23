النفط يتراجع 6% خوفا من موجة #كورونا الثالثة

تراجعت أسعار النفط بنحو 6% عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بفعل قوة الدولار الأمريكي والقلق حيال عودة زيادة أعداد المصابين بفيروس “كورونا” حول العالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس “كوفيد-19” يمثل اتجاها مثيرا للقلق مؤخراً، وقد يهدد بتأجيل تعافي الاقتصاد العالمي.

وأعلنت ألمانيا – أكبر مستهلك أوروبي للنفط – تمديد تدابير الإغلاق الوطني حتى الثامن عشر من أبريل المقبل، مع مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

على الجانب الآخر، رفع بنك “باركليز” توقعاته لأسعار النفط عن العامين الجاري والمقبل إلى 62 دولارًا و68 دولارًا على الترتيب.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو هبوطاً بنسبة 5.9% أو 3.83 دولار ليسجل 60.79 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبط سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 6.2% أو 3.80 دولار ليصل إلى 57.76 دولار للبرميل.