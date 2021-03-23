هروب نتنياهو من أحد المطاعم بعد سقوط صاروخ  من غزة ببئر السبع

قال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

بينما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن إطلاق الصاروخ جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة بئر السبع.

وأوضحت أنه تم إخضاع نتنياهو من قبل حراس الأمن إلى المنطقة المحمية في الملاجئ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نشرت مقطع فيديو لإجلاء نتنياهو من مطعم كان متواجدا فيه في مدينة بئر السبع.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بدأ إجراء مشاورات أمنية مكثفة بعد إطلاق الصاروخ.

يذكر أن مصادر فلسطينية قد أكدت رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب إسرائيل، حيث تم إطلاقه من شرق المحافظة الوسطى للقطاع.

وأضافت أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع.