بعثة المنتخب الفلسطيني تصل الرياض استعدادا لمواجهة السعودية

استعدادا للمواجهة التي ستجمعه بالمنتخب السعودي في الـ 30 من مارس الجاري وصلت بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأتي المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى الرياض باسم الأغا، سفير دولة فلسطين لدى المملكة، وإبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورحّب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ببعثة المنتخب الفلسطيني، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني وأن تخرج المباراة بالصورة المشرفة للمنتخبين.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة ودية، بعد غد الخميس، أمام نظيره الكويتي على ملعب مرسول بارك بالرياض استعداداً لمواجهة فلسطين التي ستقام على نفس الملعب في الموعد المحدد.