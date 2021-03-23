بسبب فضائح التحرش الجنسي.. بكاء رئيس وزراء أستراليا بمؤتمر صحفي

دخل رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”، في نوبة بكاء خلال مؤتمر صحفي، أثناء حديثه عن فضائح التحرش الجنسي التي هزت حكومته.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي في كلمته : إنه يشعر بالصدمة”.

وشدد موريسون في كلمته أنه يجب أن ننظف البرلمان، قائلا : “علينا أن نرتب هذا البيت وأن ننحي السياسة جانبا فيما يتعلق بهذه الأمور وعلينا أن نتعرف على هذه المشكلة ونعترف بها، وأن نجد حلا لها”.

ووعد أيضا باستخدام بناته وزوجته ووالدته كحافز لإصلاح المشكلة، مشددا أن “الوقت قد حان للتطرق إلى الثقافة التي يعتقد فيها الرجال أنهم يستطيعون فعل ما يريدون”.

يأتي هذا عقب ما شهدته أستراليا من فضيحة جنسية كبيرة تتعلق بعملية اغتصاب داخل مبنى البرلمان.

كما تم نشر صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان.