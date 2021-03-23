خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حضر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها التاسعة عبر الاتصال المرئي.

وشارك في الحفل معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس الجائزة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والأمين العام للجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيا دي بيبو.

وتزامن الحفل مع اليوم العالمي للمياه، والاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لأجندة عام 2030، إذ أعلنت الجمعية العامة الأعوام من 2018 إلى 2028 عقدا دولياً للعمل بشأن “المياه من أجل التنمية المستدامة”.

وعبر المشاركون عن تقديرهم لما حققته الجائزة منذ تأسيسها عام 2002م وتركيزها على تكريم المبدعين في مجالات المياه المختلفة حتى أصبحت من أرقى الجوائز العالمية التي تعنى بالمياه وذلك بفضل الله ثم بدعم مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أبدى المسؤولون الأمميون إعجابهم بالجائزة ورسالتها النبيلة التي تنسجم مع توجهات المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لحل القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن المائي وحل مشكلة ندرة المياه والمحافظة عليها التي تضمنها الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي ضمن مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة وتسعى لتحقيقها مع جميع دول العالم حتى العام 2030.

وفي الختام دعا أمين عام الجائزة، العلماء المبدعين في جميع أنحاء العالم للترشح لنيل جوائز الدورة العاشرة قبل نهاية ديسمبر 2021م من خلال موقعها www.psipw.org.