بمساعدة الداخلية السعودية.. تفاصيل جديدة عن مصادرة أكبر كمية مخدرات في تاريخ ماليزيا (صور)

في عملية هي الأاكبر في تاريخ ماليزيا، وبدعم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية ومساعدتها؛ تمكنت إدارة الجمارك الملكية الماليزية من ضبط 94.8 مليون حبة كبتاغون وزنها 16 طنًا تحتوي على أمفيتامين.

وقدرت قيمة المخدرات التي تم مصادرتها في 15 مارس الجاري بحوالي 5.2 مليارات رنجت ماليزي.

وذكرت صحيفتا “بيرتا هاريان” الناطقة بالماليزية، و”ذا صن ديلي” الإنجليزية أن المخدرات كانت قد خبأتها عصابة دولية في حاويات بميناء “كلانج” في ولاية “سيلانجور”.

وفي التفاصيل تعد هذه الكمية الأكبر من المخدرات، التي يتم ضبطها ومصادرتها في تاريخ ماليزيا.

من جانبه قال المدير العام داتوك سيري عبد اللطيف عبد القادر إن الفضل في الكشف عن المخدرات وضبطها ومصادرتها؛ يعود إلى التعاون الوثيق بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية من جهة وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.

وأضاف أن العصابة وضعت المخدرات في إطارات “عجلة الترولي” لخداع السلطات، منوها أنه بعد تلقي معلومات استخبارية من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في المملكة ، استولى موظفو الجمارك من فرع المخدرات على ثلاثة حاويات سعتها 40 قدمًا، في الميناء وبها كمية المخدرات.