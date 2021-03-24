حوار “استراتيجي” بين #أمريكا و #العراق في أبريل

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حواراً استراتيجياً في أبريل وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ.

وأضافت : الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفه.