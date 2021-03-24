304 ملايين يورو نفقات ريال مدريد لتعويض رحيل رونالدو

بلغت نفقات نادي ريال مدريد الإسباني حتى الآن 304 ملايين يورو لتقوية خطه الهجومي، بعد رحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2018.

وبرغم كل هذه الأموال الطائلة التي تم توجيهها لشراء 6 لاعبين على مدار 3 مواسم، إلا أن الفريق الإسباني لم ينجح في تعويض غياب رونالدو، حيث تتعالى الأصوات حاليا للسعي من أجل استعادته إلى قلعة الريال برغم تجاوزه ال 36 عاماً.

وبعد رحيل رونالدو تعاقدت إدارة ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 115 مليون يورو، ولم ينجح هازارد سوى في تسجيل 4 أهداف، كما تعاقدت مع البرازيلي فينسيوس بصفقة تقدر ب 45 مليون يورو فيما لم يسجل سوى 13 هدفاً مع الفريق، ثم مع الصربي لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو ولم يسجل سوى هدفين قبل أن تتم إعارته إلى إينتراخت فرانكفورت.

كما تم التعاقد مع البرازيلي رودريجو مقابل 45 مليون يورو والذي لم يسجل سوى 8 أهداف فقط، والإسباني ماريانو دياز بصفقة قيمتها 22 مليون يورو فيما لم يسجل سوى 6 اهداف، ثم مواطنه إبراهيم دياز صاحب الـ17 مليون يورو والذي لم يسجل سوى هدفين.

وبحساب كل الأهداف السابقة للاعبين الـ6 الذين تم التعاقد معهم لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو يصل إجماليها إلى 35 هدفا، فيما يظل معدل أهداف كريستيانو رونالدو وحده أكثر من 50 هدفاً في الموسم الواحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث حالياً في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بعد أتلتيكو مدريد الأول صاحب الـ66 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.