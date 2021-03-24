ماكرون يتهم #تركيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الفرنسية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية محاولة تركيا التأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة.

وقال ماكرون الثلاثاء في مقابلة مع قناة “فرانس 5”: “التهديدات ليست مستترة، لذلك أعتقد أنه علينا أن نكون واضحين للغاية”، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يوضح ماكرون كيف يمكن لتركيا محاولة التدخل في الانتخابات الفرنسية، أو إذا كان يشير إلى الانتخابات الإقليمية المقررة في يونيو أو الانتخابات الرئاسية في 2022، أو كليهما.

واكتفى الرئيس الفرنسي بالقول إن تركيا “ستلعب على الرأي العام” ، في إشارة على ما يبدو لسيطرتها على مناطق للجالية التركية عبر مدارس ومساجد ومنظمات أخرى.

وتوترت العلاقات بين ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنهما تبادلا رسائل في يناير الماضي، واتفقا على محاولة إصلاح العلاقات.