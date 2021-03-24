ميليشيا ليبية تعتقل داعية السلام “الحبوني” وتعقّر ناقته

نقلت مواقع ليبية، أن ميليشيا مسلحة في ليبيا، اعتقلت داعية سلام كان يجوب البلاد على ظهر ناقته، ونحرت الحيوان، في غرب البلاد، أمس الثلاثاء.

ونقل موقع “الوسط” الليبي، أن الليبي عبد العالي الحبوني انطلق في نهاية فبراير (شباط) الماضي، من أقصى الشرق الليبي في رحلة سلام كان يفترض أن يقطع فيها ألف كيلومتراً للوصول إلى أقصى الغرب، على الحدود بين تونس وليبيا، في رحلة مع ناقته”رفيق السلام”.

ونقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية من جهته أن مسلحين من ميليشيا في مدينة الزاوية، في غرب العاصمة طرابلس، اعتقلوا الشاب وصادروا جمله، قبل نحره.

ونقل موقع وكالة أخبار ليبيا 24، من جهته صوراً وفيديو قال إن ميليشيا كتيبة الإسناد في الزاوية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي للناقة المذبوحة، وظهر في الفيديو، مسلح من الميليشيا يتحدث قائلاً باستهزاء: ”تحية للسلام، أحلي جمل رأيته في حياتي، ياشباب عطونا الكبدة، أريد كبدة جمل الحبوني”.