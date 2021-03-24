ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” قرب 61 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت 6% عند تسوية تعاملات الثلاثاء، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية ومع متابعة مستجدات الموجة الثالثة من فيروس “كورونا” في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 60.95 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.2% عند 57.89 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.