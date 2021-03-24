القبض على 14 شخصاً في #بريطانيا بعد احتجاجات عنيفة

قبضت الشرطة في بريطانيا على 14 شخصاً بعد أن تحولت ثاني احتجاجات في غضون ثلاثة أيام في مدينة بريستول إلى أعمال عنف.

وقالت الشرطة، في بيان، إن تظاهرة أمس في بريستول، جنوب غرب إنجلترا، وشارك فيها نحو 200 شخص، انتهت بعد أن طبقت الشرطة قواعد مكافحة كورونا.

وأضافت أنها قبضت على 14 شخصاً لارتكابهم جرائم من بينها انتهاك التشريعات المرتبطة بكورونا، وقطع طريق سريع، موضحة أن أحد المعتقلين أوقف الأحد الماضي لمشاركته في تظاهرة ضد مشروع قانون جديد للشرطة.

ويمنح المشروع الذي رفع إلى البرلمان الشرطة المزيد من الصلاحيات خلال الاحتجاجات.

ويتضمن القانون المقترح جريمة جديدة تتمثل في “التسبب في إزعاج عام عن قصد أو عن إهمال”، والذي قد يؤدي إلى مواجهة عقوبة السجن أو الغرامة.