مانشسترسيتي يعتزم تركيب مقاعد “الريل” بإستاد الاتحاد

قال مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يعتزم تركيب 5 آلاف مقعد مثبت على حواجز معدنية “rail seats” في إستاد الاتحاد، في خطوة تهدف إلى السماح للمشجعين بالوقوف في أمان خلال مباريات الموسم المقبل.

وأضاف سيتي أن المقاعد، المصممة لتكون مطوية من أجل منح الجماهير مساحة للوقوف، سيتم تركيبها خلال الصيف في الجزء الأسفل من المدرج الجنوبي.

والوقوف في المدرجات ممنوع في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية في إنجلترا لكن الأندية سعت للوصول إلى حلول وسط، ووضع ولفرهامبتون واندرارز بالفعل مقاعد مثبتة على حواجز معدنية في ملعبه إستاد مولينو.

ويعمل مانشستر يونايتد على تركيب 1500 مقعد من هذا النوع بإستاد أولد ترافورد بعد أن واجه مشاكل لسنوات طويلة مع رفض الجماهير الجلوس على مقاعدها في أجزاء من الإستاد.

وقال سيتي إن هذه الخطوة جاءت بعد أبحاث مكثفة وإن هذه المقاعد “ستعزز الأمان في منطقة يقف فيها المشجعون دائماً”.

وتم حظر الوقوف في أول درجتين بإنجلترا في أعقاب كارثة إستاد هيلسبره عام 1989 التي أسفرت عن وفاة 96 من مشجعي ليفربول.