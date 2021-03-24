في 5 أنشطة .. تحصين إلزامي للعاملين بلقاح كورونا بداية شهر شوال

أقرَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

وأوضحت العربية أن الوزارة أكدت أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

بينما وجهت وزارة الرياضة كافة الصالات والمراكز الرياضية، بضرورة تحصين العاملين في الصالات والمراكز الرياضية في المملكة، اعتبارًا من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام.

يُذكَر أن وزارة الصحة السعودية، كانت وسعت عملية التطعيم بلقاح كورونا، ودشنت المزيد من مراكز لقاحات فيروس كورونا لتشمل مناطق السعودية كافةً؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، مجددةً التذكير بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.