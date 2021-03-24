وزارة الصحة تعمم 5 نصائح للوقاية من “السل”

كشفت وزارة الصحة عن أعراض الإصابة بمرض الدرن (السل) كما حددت طرق الوقاية.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته صحة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن مرض السل هو مرض مُعدٍ بكتيري يصيب الرئتين وقد يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والدماغ.

وأشارت الوزارة إلى أن أعراض السل تشتمل على ألم الصدر مع الشعور بالتوعك، والسعال المستمر مع خروج دم، وارتفاع درجة الحرارة، والتعرق الليلي، وضعف الشهية، وفقدان الوزن.

وللحد من انتشار الدرن والوقاية منه، نصحت وزارة الصحة مصابي مرض السل بالآتي:

– المكوث في المنزل أو في غرفة خاصة (خصوصًا في الأسابيع الأولي من العدوى).

– تهوية الغرفة باستمرار.

– تغطية الفم والأنف عند الحديث والعطس والسعال.

– ارتداء الكمامة عند التجول أو الوجود مع أشخاص آخرين.

– الحرص على أخذ الدواء في وقته ومدته الكاملة.

كما ينصح بإعطاء لقاح الدرن لجميع الأطفال عند الولادة.

و24 مارس هو اليوم العالمي لمكافحة الدرن، ويهدف إلى تشكيل وبناء الوعي بمرض السل، والعمل على معالجته والحد من انتشاره والوقاية منه.