“مسار” يبدأ تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

بدأ المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لـلمعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج.

وتأتي هذه المراجعة الخارجية ضمن عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظمًا تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان تحقيق الفاعلية والاستدامة لأنشطة المعهد.

وتشمل المراجعة الخارجية التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي؛ التي يتم فحصها من قبل فريق من المختصين المستقلين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع التدريب، كما يتم عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية، وإجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين والخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية، إلى جانب التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيق ذلك في قطاع التدريب من خلال المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب وتطويره المستمر باعتماده مؤسسياً وبرامجياً وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم متطلبات الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك تمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.