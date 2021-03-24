429 مليار ليرة عجز في موازنة هيئة الضمان الاجتماعي في تركيا

زعمت برلمانية تركية معارضة أن هيئة الضمان الاجتماعي أصبحت على وشك الإفلاس بعدما بلغ عجز موازنتها 429.5 مليار ليرة في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وجاء في التقرير الذي أعده نواب حزب الشعب الجمهوري واستعرضته البرلمانية سفدا أردان كيليتش، أن هيئة الضمان الاجتماعي، التي بلغت موازنتها خلال عام 2019 نحو 464.6 مليار ليرة، تعد أحد المؤسسات الحكومية ذات الموازنة المرتفعة.

وقالت كيليتش إنها استعرضت تقرير المراجعة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها وتشكيل لجنة تحقيق بالبرلمان دون تحويل الأمر إلى أداة لجدل سياسي.

وأشارت المراجعة إلى أن المواطنين معرضون خلال المستقبل القريب لخطر عدم الانتفاع من الخدمات الصحية والحصول على مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والعلاوات بسبب المشاكل التي تشهدها هيئة الضمان الاجتماعي والعجز الكبير في موازنتها.

هذا وذكرت كيليتش أن الإحصاءات المالية للهيئة تشير إلى تسجيل موازنتها عجز بنحو 15.7 مليار ليرة في عام 2018 وبنحو 39.9 مليار ليرة في عام 2019 مفيدة أنه من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة خلال عام 2020 حاجز الستين مليار ليرة.