هيئة قناة السويس: تم تعويم سفينة الحاويات بشكل جزئي واستئناف الملاحة قريبا

أعلنت هيئة قناة السويس، أنه تم تعويم سفينة الحاويات “إيفر جيفن” بشكل جزئي بعدما جنحت خلال محاولة عبور قناة السويس، مسيرة إلى أنه سيتم استئناف الملاحة قريبا.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركة التي تتبع لها السفينة العالقة في قناة السويس، أنه لا خسائر أو أضرار في الحمولة، لافتة إلى أن سبب الحادث ليس فنيا أو هندسيا.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، استمرار جهود تعويم سفينة الحاويات “إيفر جيفن” التي جنحت خلال محاولة عبور قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث”.