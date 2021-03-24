تركيا ترد على أمريكا بشأن صواريخ إس – 400: الصفقة اكتملت مع روسيا

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن صفقة صواريخ إس – 400، قائلا إن الصفقة اكتملت مع روسيا.

وحث وزير الخارجية الأمريكي، نظيره التركي على تخلي أنقرة عن صواريخ “إس-400” الروسية المضادة للأهداف الجوية.

وكانت واشنطن طالبت بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة “باتريوت” الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات “إف-35” إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون “كاتسا” (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، لكن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات.