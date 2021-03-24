أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 13 منشأة تجارية وتتلف 354 كيلو من الحلويات

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، 113 جولةً رقابيةً ميدانيةً على المنشآت التجارية، وعلى الباعة الجائلين المخالفين في نطاق العزيزية؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

كما واصلت الأمانة جولاتها المكثفة على الباعة الجائلين في نطاق العتيبة الفرعية بهدف مكافحة هذه الظاهرة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 354 كغم من الحلويات والمكسرات الفاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.