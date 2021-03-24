عسير: ضبط 250 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة.. وإنذار عدد من المنشآت

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية المسائية أمس، مَوقعًا لتجهيز اللحوم مجهولة المصدر وبطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.

وأشارت الأمانة إلى أن المضبوطات قدرت بـ٢٥٠ كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، إضافةً إلى عدد من القطع والأواني المتسخدمة التي تبدو عليها مظاهر التلف والفساد.

وتنفذ الأمانة وبلدياتها حملة على المطاعم للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

ووجهت الفرق الرقابية إنذارات لعددٍ من المنشآت والمطاعم، كما رصدت مخالفات تتعلق بالعمالة وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل هذه المطاعم.