“البلديات”: إيقاف بوفيهات الإفطار والسحور وتمديد أوقات العمل بالمولات لـ 24 ساعة خلال رمضان

أصدرت وزارات وهيئات حكومية، مجموعة من التوصيات للإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وقررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إيقاف البوفيهات في المطاعم، بهدف منع التجمع على موائد الإفطار والسحور الرمضانية، وكذلك منع التجمعات في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، على أن تتولى الوزارة تكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية لضبط مخالفات التجعمات بهذه الملاعب.

كما قررت “الشؤون البلدية”، السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لمدة 24 ساعة خلال شهر رمضان مع إعداد رسائل توعوية للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، بهدف منع الازدحام في مراكز التسوق والمولات والتخفيضات الرمضانية الموسمية بها، بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

فيما أعلنت وزارة السياحة، إيقاف البوفيهات في الفنادق خلال شهر رمضان، لمنع التجمع على موائد الإفطار والسحور.

وضمن جهود هيئة الصحة العامة “وقاية”، وفي ضوء منع الازدحام لاستلام الطلبات الخارجية للمطاعم قبل وقت الإفطار وخاصة المطاعم الشعبية، أعلنت تجهيز الطلبات مسبقا عبر تطبيقات التوصيل أو عبر الهاتف في المطاعم ومحلات الأكلات الشعبية، على أن يكون التسليم والانتظار للطلبات الخارجية في السيارات.