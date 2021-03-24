الكويت..  10 وفيات و 1299 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الكويتية عن وفاة 10 حالات، وتسجيل 1299 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وفي التفاصيل فقد سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، 1299 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 223042 حالة.

في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 1256.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بلغت 238 حالة، مشيرة إلى شفاء 1212 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 9 آلاف مسحة.