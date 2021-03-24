بعد انتشار صورها.. حقيقة تسبب قبطانة مصرية في تعثر سفينة بقناة السويس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لقبطانة مصرية تزعم قيادتها لسفينة الجانحة فى قناة السويس وتسببها في الحادث، ما دفع القبطانة للرد على هذه المزاعم.

وكانت القبطانة المصرية، مروة السلحدار، قد ردت على الصور المتداولة، مؤكدة أنه لا صحة لقيادتها السفينة المتعثرة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد أوضحت أنها على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، منوهة أنها تمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بسفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس، والتي تسببت في الأزمة.

وشددت أن الصور والمعلومات المفبركة المنشورة على مواقع التواصل، هي حملة منظمة ضدها بدليل اكتشافها وجود 3 حسابات وهمية تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي حصدت 20 ألف متابعة خلال ساعات قليلة منذ تدشينها|، بحسب قولها.

وتابعت في ردها: الخبر المنشور على أحد المواقع باللغة الإنجليزية، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإشارة إلى قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تماما للواقع، منوهة أن التقرير الصحفي منشور في تاريخ سابق، وتم استغلال هذا الخبر بعد فبركة تفاصيله والعنوان لربطه بواقعة قناة السويس”.