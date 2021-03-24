«دموع التماسيح».. وزير الإعلام اليمني: تباكي مليشيا الحوثي محاولة بائسة لتضليل الحقائق

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن.

وكتب الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه بتويتر : ” تباكي قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الملف الإنساني في اليمن، مزايدة سياسية وإعلامية ومحاولة بائسة لتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتقويض جهود المملك والدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة بطريقة سلمية، وإطالة عمر الانقلاب الذي يدفع ثمنه ملايين اليمنيين”.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسئولية عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن على خلفية الانقلاب والحرب التي فجرتها،وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي،ووقف مرتبات الموظفين، وانهيار الاقتصاد الوطني والخدمات العامة، وشلل القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن مليشيا الحوثي قصفت المنازل والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات.

كما قامت بفرض حصار غاشم منذ 6 أعوام على محافظة ومدينة تعز التي تشكل أكبر تجمع سكاني، وعرقلت عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية، ونهبت الغذاء من أفواه الجوعى.

واستطرد الإرياني في حديثه : ” فجرت مليشيا الحوثي المنشآت العامة ومنازل مناهضيها،واختطفت الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والصحفيين من منازلهم وزّجت بهم في معتقلاتها ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأقامت سجون خاصة بالنساء واعتدت عليهن، وجندت الأطفال والمهاجرين، وزرعت الألغام بشكل عشوائي”.