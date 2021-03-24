منها نادي القادسية.. أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

أعلن طلال الديحاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، أن أسراب من الجراد ملأت سماء الكويت.

جاء هذا بعدما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لأسراب جراد تغزو سماء البلاد.

وأضاف الديحاني أن أسراب الجراد اتخذت من سماء الكويت معبرا لها بسبب شدة الرياح الجنوبية ضربت الكويت.

وأوضح أن الجراد في موسم عبور لسماء الكويت وكمياته بسيطة، منوها أن اتجاه الرياح وتغيرها سيلعب دورا في تغير وذهابه خارج الكويت.

وظهر الجراد في مناطق مختلفة بالكويت، حيث ظهر فوق أسطح المباني والطرقات والملاعب الرياضية ومن بينها ملعب نادي القادسية.

وكانت فرق مكافحة الجراد الصحراوي قد أكدت أنها على أتم الاستعداد لعملية الرصد والمكافحة في مناطق الكويت المختلفة.