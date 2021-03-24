يعود لـ 4300 سنة  قبل الميلاد .. اكتشاف مدفن أثري بمدينة العلا

عثر فريق من علماء الآثار في محافظة العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية، على أقدم دليل لوجود كلاب تعايشت مع البشر في الجزيرة العربية.

وجاء ذلك من خلال المسح الأثري الشامل والتنقيب للهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن مشاريع البحث والتنقيب القائمة في المحافظة .

وبحسب ما اكتشفه الباحثون فإن العظام تعود لكلب في مدفن يعد من أقدم المدافن التي تم تحديدها في المملكة، وهي معاصرة تقريباً لتلك المدافن المكتشفة والمؤرخة في أقصى الشمال في بلاد الشام.

وتشير الأدلة إلى أن أقدم استخدام للمدفن كان في حوالي العام 4300 قبل الميلاد واستمر استخدام المدفن لفترة تزيد عن 600 عام وذلك خلال فترة العصر الحجري الحديث-النحاسي، وهو الدليل الأقدم على وجود كلاب تآلفت مع سكان المنطقة القدماء في شبه الجزيرة العربية.

من جانبها قالت مساعدة مدير مشروع المسح الجوي الأثري في العلا ميليسا كينيدي : ” إن ما نجده سيحدث نقلة نوعية في الطريقة التي ننظر بها إلى فترات مثل العصر الحجري الحديث في منطقة الشرق الأوسط. فمعلومات مثل الفترة الزمنية المستخدمة للمدافن الأسرية لمئات السنين ، يعد أمراً حديثا على مستوى الاكتشافات العلمية حول فترة العصر الحجري الحديث في شبة الجزيرة العربية”.

بينما أوضح مدير مشروع المسح الجوي الأثري في العلا هيو توماس أن آثار العلا تعد المنطلق الذي سيسهم في الكشف عن مدى أهميتها لمراحل تطور البشرية في الشرق الأوسط”.

ويتوقع الباحثون مزيدا من النتائج في المستقبل نتيجة للمسح الشامل لمنطقة العلا ضمن مشروع المسح الجوي الأثري في العلا، الذي تقوم به الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع باحثين من جامعة ويسترن أستراليا في بيرث، وباحثون سعوديون.

كما يرى الباحثون أن العلا تعد منطقة غير مستكشفة إلى حد كبير وتقع في جزء من العالم يحتوي على مخزون أثري وافر، ذي قيمة علمية مرموقة.