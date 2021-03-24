فضيحة مدوية لجنرال إيراني .. تكشف تضليل نظام الملالي للشعب

بدون أدنى تقدير لعقول الشعب الإيراني، كشفت صورة تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية سقطة كبيرة لجنرال إيراني بالقوات الجوية.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي نشر الصورة وعلق عليها قائلا :” الصورة الأكثر انتشارًا في إيران: جنرال إيراني من القوات الجوية الإيرانية، يقرأ عبر ورقة مكتوبة مسبقاً خلال لقائه بالتلفزيون الإيراني. . دولة التضليل والكذب والخداع”.

وبحسب الصورة يظهر الجنرال الإيراني واقفا أما مذيع تليفزيوني، وهو يقرأ من ورقة مكتوبة يقوم أحد الضباط بإمساكها أسفل أقدام الجنرال الإيراني.

وعلق العديد من رواد تويتر بوصلات سخرية على الصورة، حيث كتب أحدهم :” هكذا يسير أذنابهم وعصابتهم في بعض الدول التي حققت نتائج مبهرة في الانهيار الاقتصادي، والانفلات الأمني، والدمار الحضاري، والجهل الإنساني.. ينقادون خلف إملاءاتهم فلم يجلبوا لأنفسهم ودولهم سوى النكبات”.