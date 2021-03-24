الرياضة: تأسيس مكتب للوزارة في حفر الباطن ترتبط به 5 أندية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قراراً يقضي بتأسيس مكتب لوزارة الرياضة في محافظة حفر الباطن، يرتبط مباشرة بمدير عام فروع الوزارة، على أن ترتبط به أندية (الباطن، قرية العليا، العلمين، القيصومة، والنعيرية).

وسيتولى محمد بن عبدالله النافع مدير مكتب الوزارة بمحافظة الزلفي، إدارة المكتب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ صدور القرار، بالإضافة لعمله الحالي.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من حرص الوزارة على التوسع في مكاتبها بمختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وإيماناً منها بدور هذه المكاتب في إدارة الحركة الرياضية، وتنظيم العمل الإداري بها، إلى جانب تحقيق رؤية الوزارة في توسيع نسبة الممارسين الرياضيين بالمملكة، وتسهيل الإشراف على الأندية والمراكز الرياضية الخاصة، بما يسهم في تطوير الرياضة بالمملكة.