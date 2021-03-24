“فيسبوك” تكشف عمليات قرصنة صينية ضد مسلمي الإويغور

قالت شركة “فيسبوك” إنها حظرت مجموعة من القراصنة الصينيين استخدموا الموقع لاستهداف الأويغور المسلمين الذين يعيشون في الخارج عبر إرسال روابط لبرامج خبيثة من شأنها أن تصيب أجهزتهم لمراقبتهم.

وذكرت الشركة إن المتسللين المعروفين باسم Earth Empusa أو Evil Eye، استهدفوا النشطاء والصحفيين والمعارضين الذين كانوا في الغالب من الأويغور، مشيرة إلى أن هناك أقل من 500 هدف ومعظمهم من منطقة شينجيانغ لكنهم يعيشون في الأساس في الخارج في دول من بينها تركيا وكازاخستان والولايات المتحدة وسوريا وأستراليا وكندا.

وقالت إن مجموعة القرصنة استخدمت حسابات مزيفة على “فيسبوك” وانتحل أعضاؤها هوية صحفيين أو طلاب أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو أعضاء في مجتمع الأويغور، لبناء الثقة مع أهدافهم وخداعهم للنقر على الروابط الخبيثة.