متقدمة على المجتمع الغربي: ريما بنت بندر : المرأة متساوية في الأجور مع الرجال

ثمّنت الأميرة ر يما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن الدور الذي تقوم به المملكة في تسوية المرأة بالرجال، خاصة في قصية الأجور، والتي فاقت فيها المجتمع الغربي.

وأضافت الأميرة ريما أن رؤية 2030 عملت على تمكين المرأة السعودية والاستفادة منها في كافة المجالات، وهو ما تحظى به المملكة اليوم بالحصول على أجر متساوٍ مع الرجل، بخلاف العالم الغربي.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى قادة الأعمال السعودي – الأميركي المرئي، وهو من تنظيم وزارة الاستثمار السعودية والغرفة التجارية الأميركية.

وأوضحت أن السعودية ركزت في برامج تحقيق «رؤية 2030» على تمكين المرأة في المجتمع، والمساواة بين الجميع.

وتابعت في كلمتها: إنه إذا أراد العالم الخروج بشكل أقوى وأفضل من جائحة كورونا، فعليه أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وأن يكون هناك التزام مشترك بين الجميع لتحقيق مستقبل مشرق.

كما أشارت الأميرة ريما إلى أن الإصلاحات التي تقودها المملكة هي أكثر شمولا وتأثيرا، حيث لم تغير حياة النساء فقط، بل استطاعت تغيير حياة العائلات في جميع أنحاء المملكة.