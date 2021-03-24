فلكية جدة: رصد تعامد القمر على الكعبة المشرفة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه تم رصد مساء يوم الأربعاء 24 مارس 2021 التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة وقد تم توثيق الحدث من عدة مناطق حول العالم كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة غرب السعودية.

القمر وصل لحظة التعامد عند الساعة 09:10 مساءً ( 06:10 مساءً بتوقيت غرينتش)، واصبح مباشرة فوق المسجد الحرام على إرتفاع (89.9 درجة) وقرصة مضاء بنسبة (79.9 %) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتر .

وقد استغلت هذه الظاهرة في الاسترشاد بالقمر في تحديد القبلة، في عدة مناطق في الدول العربية وغيرها من المناطق التي شوهد فيها القمر في ذلك الوقت.