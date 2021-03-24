طاقم حكام بحريني لودية السعودية والكويت

يدير طاقم تحكيمي دولي بحريني المباراة الودية الدولية بين منتخب السعودية الأول ونظيره منتخب الكويت، في المواجهة التي تقام في الرياض يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، وتقام المباراة ضمن “أيام الفيفا”.

وأوضح الاتحاد البحريني أن طاقم تحكيم المباراة يتكون من: حكم الساحة محمد بونفور، الحكم المساعد الأول نواف شاهين، الحكم المساعد الثاني سلمان طلاسي، والحكم الرابع محمد خالد ،,ارجع الاتحاد ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم للاتحاد لترشيح حكام بحرينيين دوليين لإدارة المباراة.

وتأتي ذلك ضمن إطار التعاون بين الاتحاديين الشقيقين.