جازان: نزع ملكية عقارات لتوسيع طريق الملك فيصل بصبيا

باشرت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا اليوم، نزع ملكية عدد من العقارات في طريق الملك فيصل بمدينة صبيا تمهيداً لاستكمال المتبقي من الطريق وتوسعته وتنظيم الموقع، وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيلاً لوصول الخدمات، واستمراراً للأعمال البلدية الميدانية في متابعة الأحياء العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي بن علي دغريري، أن نزع الملكية جاء تمهيداً لاستكمال المتبقي من عقارات تم نزعها في طريق الملك فيصل بصبيا ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتسهيل وصول الخدمات للسكان.

مشيراً إلى أن الأعمال متواصلة في ظل خطة عمل واضحة هدفها الأساسي هو تنظيم الحركة وتوفير الخدمات داخل المواقع المستهدفة في مدينة صبيا.