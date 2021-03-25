رئيس وزراء #كندا: بوتين مسؤول عن “فظاعات”

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع”، دون أن يصل إلى وصفه بـ “قاتل” على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسئل ترودو، الذي لم يعتد انتقاد القادة الأجانب في العلن، عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول نظيره الروسي.

وقال في حوار مع شبكة “سيريوس إكس إم”: سواء تعلق الأمر بغزو شبه جزيرة القرم، أو الهجمات الإلكترونية الواسعة التي يتحمل مسؤوليتها، ومحاولة زعزعة استقرار ديموقراطياتنا، فأنا متأكد أنه مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع، لأن سلوكه يستمر في إثبات ذلك.

ويسؤاله إذا كان يعتبر هو أيضاً أن بوتين “قاتل”، قال رئيس الوزراء الكندي إنه “لا يملك معلومات” تسمح له بتأكيد ذلك.

وأشار ترودو إلى لقائه الرئيس الروسي بضع مرات في الخارج، منذ أن أصبح رئيس وزراء في 2015.

وأضاف “كان عندي انطباع دائما أنه ينظر إليك ويخبرك بما يناسبه في تلك اللحظة”، معتبراً أن “رأي العالم الغربي وكندا فيه لا يهمه”.

وتابع أن فلاديمير بوتين “ليس داعماً ولا صديقاً” لكندا، وختم بالتشديد على “ضرورة أن نظل واضحين وبعيدي نظر في طريقة تعاملنا معه”.

وأعلنت كندا أمس عقوبات جديدة على 9 مسؤولين روس احتجاجاً على معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في حوار مع تلفزيون “أي بي سي” في الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن بوتين “قاتل” وأضاف أنه “سيدفع عواقب ذلك”.