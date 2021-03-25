يوفنتوس: كريستيانو رونالدو لا يمكن المساس به

قال نائب رئيس يوفنتوس التشيكي بافل نيدفيد، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يمكن المساس به”، مؤكداً أن لديه عقداً مع الفريق الإيطالي حتى 2022، وذلك لدى سؤاله حول احتمال خروجه من النادي في الصيف المقبل.

وقال لوسائل الإعلام الإيطالية “كريستيانو بالنسبة لي لا يمكن المساس به، لديه عقد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى. سنرى ما يمكننا فعله بعد ذلك”.

وأضاف “على المستوى الفني لا يمكن قول شيء، لقد سجل أكثر من مائة هدف في 120 مباراة، لقد جعلنا نتصدر في دوري الأبطال.

إنه شاب بسيط للغاية رغم أنه قد يبدو مختلفا من الخارج. إنه نموذج للاعب المعاصر، ذي الموهبة الكبيرة وبالكثير من العمل حقق أهدافا مدهشة.

وتسبب خروج “اليوفي” من ثمن نهائي دوري الأبطال وابتعاده عن صدارة الدوري الإيطالي بعشر نقاط، في تزايد التكهنات حول احتمال رحيل كريستيانو نهاية الموسم.

وأكد اللاعب على انستجرام مؤخراً أنه يفكر فقط في إنهاء الموسم الحالي مع يوفتوس والمنتخب البرتغالي، ولكنه لم يتحدث صراحة عن مستقبله عن المدى البعيد.

وأكد نيدفيد أيضا استمرار المدير الفني اندريا بيرلو في قيادة الفريق “بنسبة 100%”، وعلى الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية تحدثت مؤخرا عن احتمال عودة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.