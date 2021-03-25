محافظ حفر الباطن: انعكاسات ايجابية لرفع مستوى الفرق الرياضية بعد فتح مكتب وزارة الرياضة

تقدم سمو محافظ حفر الباطن نيابة عن الاهالي والرياضيين على وجه الخصوص في المحافظة بشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل “وزير الرياضة” بمناسبة صدور القرار الوزاري بافتتاح مكتب للوزارة بالمحافظة، والذي يعتبر امتداد للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ولمواكبة النقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الاجهزة التابعة للوزارة.

كما نوه سموه بالدعم الكبير الذي يلقاه الرياضيين من القيادة الرشيدة، وباهتمام صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه (يحفظهم الله) وجهودهما مع الوزارة والتي اثمرت بصدور هذا القرار المهم للرياضيين في المحافظة، والذي سيؤدي بمشيئة الله الى انعكاسات ايجابية لرفع مستوى الفرق الرياضية، والاهتمام باقامة الفعاليات المتنوعة ذات الصلة.