الاتحاد البرازيلي يضع قيوداً على تعيين وإقالة المدربين

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه يتطلع لوقف التغيير المتزايد في المدربين بين أندية الدرجة الأولى بإدخال قيود على التعيين والإقالة بدءاً من الموسم المقبل.

وتشتهر الأندية البرازيلية بعدم التحلي بالصبر وتقوم بعضها بتغيير المدربين ثلاث أو أربع مرات في العام.

رقم غريب

وأوضحت صحيفة فوليا دي ساو باولو على موقعها، أن 3 أندية فقط من بين 20 فريقاً احتفظت بمدربيها في الموسم الماضي وقامت الأندية الأربعة التي هبطت بتغيير المدربين ثلاث مرات على الأقل لكل منها.

قانون جديد

ووفقاً للوائح الجديدة للاتحاد البرازيلي، تستطيع الأندية إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب جديد من خارج النادي مرة واحدة في الموسم.

وينطبق القرار أيضاً على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام إلى أندية أخرى.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو في بيان: هذا تطور هائل للكرة البرازيلية وسيكون في صالح الأندية والمدربين أيضاً، تؤسس لعلاقة أكثر نضجاً وتسمح بفترة أطول وأكثر استقراراً في العمل، وتنهي لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين.

ماذا لو؟

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه لو أقال أي فريق أكثر من مدرب واحد فلن يستطيع التعاقد مع بديله من خارج النادي وسيكون علينا تعيين مدرب كان يعمل بالفعل داخل النادي لستة أشهر على الأقل.

ويحق للفريق التعاقد مع مدرب من خارج النادي إذا استقال المدرب.

وينطلق الدوري البرازيلي في 29 مايو وينتهى في 5 ديسمبر.