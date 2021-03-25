إصابات كورونا العالمية تتجاوز 125.4 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 125 مليونا و436 ألفا و393 إصابة، الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و756 ألفا و768 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 101 مليون و304 آلاف و931 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.