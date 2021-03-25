عاجل… “العدل” يرصد خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص

أعلنت وزارة العدل، إمكانية إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص، كاشفة الخطوات التي يتم اتباعها لإنجاز ذلك، وذلك تفاعلا منها مع الاستفسارات الواردة على حساب «التواصل العدلي» في موقع «تويتر».

وجاء توضيح «العدل» عقب ورود استفسار من مغرد تساءل عن إمكانية كتابة صك أرض زراعية يملكها بمساحة 12.700 متر مربع، لـ4 أشخاص، لترد الوزارة بقولها: «يمكن ذلك بعد دمج الأجزاء الزراعية المشاعة المفرغة سابقا -إن وجدت- في صك واحد، واحضار موافقة صندوق التنمية الزراعية، والرقم المرجعي من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبحضور أطراف الإفراغ لنتمكن من خدمتك».