المملكة تسجل 24 مليار ريال فائضا تجاريا خلال يناير

حققت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021م بقيمة 24 مليار ريال، مسجلة أعلى فائض خلال عام.

وارتفع فائض تجارة المملكة خلال يناير/ كانون الثاني، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، بنسبة 20.5% مقارنة مع الشهر السابق والبالغ خلاله 19.92 مليار ريال، على الرغم من انخفاضه على أساس سنوي بنحو 44.6%؛ مقارنة مع فائض الشهر ذاته من عام 2020م والبالغ 43.31 مليار ريال.

وبلغت تجارة المملكة السلعية 119.87 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني 2021م، لتواصل ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي مسجلة أعلى مستوى للتبادل التجاري منذ الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة خلاله 122.77 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة السلعية 71.9 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020م، لتتراجع بنحو 13.4%.

وجاء هذا التراجع، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة 13.7 مليار ريال وبنحو 20.5% على أساس سنوي، لتنخفض نسبتها من مجموع الصادرات الكلي من 80.3% في يناير/ كانون الثاني 2020م إلى 73.7% في الشهر ذاته من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، واصلت صادرات المملكة ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي بنهاية يناير/ كانون الثاني 2021م، لتزداد 10.98% عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي والبالغة بنهايته 64.82 مليار ريال.

وتصدرت الصين الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية خلال يناير/ كانون الثاني 2021م بقيمة 14 مليار ريال، تليها الهند واليابان بقيمة 7.8 مليار ريال و7.6 مليار ريال على التوالي.

وبالنسبة للواردات، سجلت ارتفاعا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 20.7% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 8.2 مليار ريال، لتبلغ 47.9 مليار ريال، مقابل 39.7 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2020م.

وارتفعت فاتورة الواردات؛ مع زيادة أسعار السلع مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، وكان أكثرها تأثيرا الأسلحة والذخائر وأجزاؤها ولوازمها بنسبة 524.9% (بلغت 4.85 مليار ريال مرتفعة من 777 مليون ريال في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2020م)، والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 17.9%، وفقا لهيئة الإحصاء.

وزادت قيمة الواردات 6.8% وبزيادة تعادل 3 مليارات ريال عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي بلغت خلاله 44.9 مليار ريال.

واحتلت الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021م بقيمة 9.6 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 8 مليارات ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 3.7 مليار ريال.

وكان ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة 16.2 مليار ريال أي ما يعادل 33.7% من إجمالي الواردات في يناير/ كانون الثاني الماضي.