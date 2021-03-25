إغلاق الفترة الثانية لاختبارات رخص المعلمين والنتائج غدًا

تغلق هيئة تقويم التعليم والتدريب، غدًا الجمعة، اختبارات الفترة الثانية “الاختبار العام” للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، التي بدأت السبت الماضي في كافة مناطق ومحافظات المملكة واستمرت 7 أيام.

وستقوم الهيئة يوم الثلاثين من شهر مايو من العام الحالي، الذي يصادف يوم الثامن عشر من شهر شوال بإعلان نتائج الاختبارين ومن ثم البدء في إصدار الرخص المهنية للمجتازين من المعلمين والمعلمات.

يذكر أن الهيئة سبق أن أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمعلمين على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس التسجيل لأخذ هذا الاختبار بجزءيه التربوي العام والتخصص.