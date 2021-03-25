أمير منطقة الباحة يجتمع مع مشائخ القبائل بحضور مدير عام لجان النظر بطلبات التملك “احكام”

عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً مساء امس يضم جميع شيوخ القبائل بالمنطقة ومدير عام لجان النظر بالامانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام” الأستاذ عبدالرحمن النفيعي.

وذلك حرصاً من سموه على تقديم الإيضاحات الشفافة لاجراءات عقارات الدولة والاجابة على استفساراتهم واطلاعهم على آلية التقدم عبر منصة (إحكام) كون مشائخ القبائل هم الأقرب لمجتمعهم ولثقة سموه في حرصهم على نقل المعلومة الصحيحة لعموم المجتمع .

‏‪ ‬وقال سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود في بداية اللقاء ”يسرني في مستهل كلمتي أن أرفع الشكر وبالغ الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما بذلوه وقدموه لهذا الوطن المعطاء وحرص القيادة الرشيدة على تطبيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع مصلحة المواطن في جميع مناطق المملكة.

وأضاف سموه : اخواني مشائخ القبائل .. تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة بتوعية الأهالي والمجتمع عموماً بأهمية التمشي بجميع الاجراءات المقررة لإثبات التملك ، وحرصتُ هذا اليوم أن تقدموا كل أسئلتكم واستفساراتكم ، مع عدم إنهاء هذا الاجتماع حتى يتم الرد على جميع استفساراتكم حول آلية إصدار وثائق التملك ، والتى تسعى من خلالها الهيئة الى ضمان الحقوق الخاصة وحماية الحق العام في التملك وفق منهجية واضحة تتطلب منا جميعاً التعاون والتمشي بموجبها.

كما نؤكد للجميع بأنه قد تم تخصيص إدارة للمشائخ تهتم بشؤونكم وتقديم ما تحتاجونه من خدمات ، وقد وجهتها بمتابعة كافة احتياجاتكم.

تلى ذلك تقديم عرض مرئي من هيئة عقارات الدولة اشتمل على آلية التقدم بطلبات التملك واصدار الوثائق والاجراءات المتبعة خلال عملية التقديم .

بعد ذلك تم بدء الاجتماع حيث قدم جميع المشائخ الاسئلة والاستفسارات على الاستاذ عبدالرحمن النفيعي مدير عام لجان النظر بالامانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام” ، ليجيب على جميع الاسئلة بكل شفافية ووضوح.

وفي ختام اللقاء حرص جميع المشائخ على التقدم بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لحرصه على تنفيذ هذا اللقاء وحضور سموه اللقاء عبر الاتصال المرئي الامر الذي يدل على اهتمام سموه بما يتم داخل المنطقة من اجراءات وحرصه على إيصال المعلومة الصحيحة لجميع أفراد المجتمع بكل صدق وموضوعية.