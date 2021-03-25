ماليزيا ترحب بالمبادرة التي أعلنتھا المملكة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنتھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، وعدتها خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم، استعداد ماليزيا للعمل عن كثب مع المملكة والمجتمع الدولي بهدف تحقیق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.

ودعت ماليزيا الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة التي وصفتها بالذھبیة لتنفیذ هذه المبادرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الحل الدائم الوحید للصراع في الیمن یمكن تحقیقه من خلال المفاوضات الشاملة.