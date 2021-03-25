ابتداء من الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بحالة عدم استقرار الأجواء والتقلبات الجوية، بدءا من الجمعة حتى الإثنين المقبل.

كما توقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 – 7 درجات مئوية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

كما يتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى يمي الجمعة والسبت، على مناطق شرق ووسط المملكة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق ابتداء من صباح الأحد.