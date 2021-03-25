أسعار النفط تتراجع وسط استمرار المخاوف بشأن مستويات الطلب

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف بشأن مستويات الطلب، في ظل تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا مع تباطؤ حملات التلقيح.

وتراجع سعر خام برنت تسوية أيار/مايو 86 سنتا، أو بنسبة 1.3%، إلى 63.55 دولارا للبرميل، بعدما قفز بما يصل إلى 6% يوم أمس.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، بنسبة 1.6%، إلى 60.20 دولارا، بعدما قفزت بـ 5.9% في اليوم السابق.

وتتزايد المخاوف من أن تشديد القيود المرتبطة بالجائحة في أوروبا وتباطؤ التلقيح سيؤدي إلى توقف نمو الطلب على الوقود.

ومع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي، تجاهل المستثمرون العوامل التي قد تدعم الأسعار مثل اضطرابات حركة الملاحة في قناة السويس، بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة، ومؤشرات ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.