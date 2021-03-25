صندوق الاستثمارات ينقل حصصا في شركات أغذية وزراعة إلى “سالك”

نقل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصصه في شركة المراعي والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والشركة السعودية للأسماك إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).

وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن النقل يهدف إلى “تعزيز وتطوير دور شركة سالك كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق”.

ونقل الصندوق حصته البالغة 16.32 بالمئة في شركة المراعي لمنتجات الألبان وحصته البالغة 20 بالمئة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية وحصة بنحو 40 بالمئة في الشركة السعودية للأسماك إلى وحدته التابعة المملوكة له بالكامل سالك.

وقال الصندوق “تتمتع شركة سالك بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لاسيما في ظل جائحة كورونا والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي”.

وقال الصندوق إن الخطوة تتماشى مع استراتيجيته للفترة من 2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، لا سيما في قطاع الأغذية والزراعة.