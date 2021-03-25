وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة الحوثيين لنهب عائدات مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من عودة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن الحكومة سهلت نقل قواطر الوقود برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.