“قناة السويس” تدرس خيار الحفر حول السفينة الجانحة خلال اجتماع مع فريق إنقاذ هولندي

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم، أنها تدرس خيار الحفر حول السفينة الجانحة خلال اجتماع مع فريق إنقاذ هولندي.

وكانت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن فريقي إنقاذ محترفين من هولندا واليابان كلفا بالعمل مع السلطات المحلية، لوضع خطة أكثر فاعلية لإعادة تعويم السفينة العملاقة.

وذكرت شركة “إيفر غرين” التايوانية، إن الشركة مالكة السفينة عينت شركتي “سميت سالفدج” من هولندا و”نيبون سالفدج” من اليابان وستعملان جنبا إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس لتنفيذ خطة تعويم السفينة العالقة.